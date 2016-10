FOX 21:00 bis 21:40 Arztserie The Night Shift Entscheide dich fürs Leben USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Scott steckt in einer beruflichen Zwickmühle: Er würde gerne dafür sorgen, dass am San Antonio Memorial Hospital eine neuartige künstliche Herzklappe getestet werden kann. Doch der Hersteller, die Pharmafirma Pressler, hat eine Bedingung an den Test geknüpft: Die Klinik müsste ihre Medikamente von nun an ebenfalls von Pressler beziehen. Scott gelingt es mit intensiver Lobbyarbeit, Topher für den Deal zu gewinnen - doch TC sperrt sich. Er ist überzeugt, dass ein Akne-Medikament von Pressler Depressionen auslöst, was bereits zu einem Selbstmordversuch geführt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Macken (Dr. T.C. Callahan) Jill Flint (Dr. Jordan Alexander) Ken Leung (Dr. Topher Zia) Brendan Fehr (Dr. Drew Alister) Robert Bailey Jr. (Dr. Paul Cummings) J.R. Lemon (Kenny Fournette) Tanaya Beatty (Shannon Rivera) Originaltitel: The Night Shift Regie: Nicole Rubio Drehbuch: Gabe Fonseca Kamera: Arthur Albert Musik: Fred Coury