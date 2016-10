FOX 17:05 bis 17:55 Krimiserie Navy CIS Verdacht USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine Navy-Angehörige wird tot in einem Hotelzimmer in einer Kleinstadt gefunden. Das NCIS-Team wird gerufen und erfährt, dass die Frau schon seit drei Tagen tot ist, die örtlichen Behörden bereits in diesem Fall "ermitteln" und eine Autopsie durchgeführt haben. Auch einen Verdächtigen haben sie schon: einen Iraker, der erst vor kurzem in die Stadt gezogen ist. Doch der Mann ist sauber, und die Beweise des NCIS führen zu zwei anderen Männern, die mit ihm in die USA eingereist sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Scottie Thompson (Jeanne Benoit) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Shane Brennan Kamera: Jon L. Kunkel Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 12