FOX 05:15 bis 06:00 SciFi-Serie Doctor Who Verschlusssache GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Der Doktor wird zum Bankräuber, als er eine Aufgabe bekommt, die er nicht ablehnen kann - die gefährlichste Bank im ganzen Universum auszurauben. Mit Hilfe einer schönen Gestaltwandlerin und eines cybermäßig aufgerüsteten Spielers müssen sich Clara und der Doktor ihren Weg durch tödliche Sicherheitsvorkehrungen kämpfen, um dann dem furchterregenden Bankkassierer gegenüber zu stehen - einer Kreatur mit unglaublicher Macht und der Fähigkeit, Schuld aufzuspüren. Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Keeley Hawes (Ms Delphox) Jonathan Bailey (Psi) Pippa Bennett-Warner (Saibra) Mark Ebulue (Guard) Trevor Sellers (Mr Porrima) Originaltitel: Doctor Who Regie: Douglas Mackinnon Drehbuch: Steve Thompson Kamera: Suzie Lavelle Altersempfehlung: ab 12