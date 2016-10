Pro7 MAXX 03:20 bis 04:00 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Das Netzwerk CDN, USA 2000 Merken Als Scott Bowman seinen Bruder Peter in Halford besuchen will, kommt er zu spät: Peter wurde kurz zuvor von seiner Frau Eileen erschossen. Mit allen Mitteln versucht Scott nun, den mysteriösen Tod seines Bruders aufzuklären und dem merkwürdigen Verhalten der Einwohner auf die Spur zu kommen. Er findet heraus, dass Peter und ein gewisser Dr. Holbrook in einem US-Armeestützpunkt einen Neurocomputer erfunden haben, der die Bevölkerung mithilfe von Mikrowellen manipulieren kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: D.B. Sweeney (Scott Bowman) Jessica Steen (Katherine) Colleen Rennison (Mädchen) Brent Stait (Sheriff Harris) Gina Chiarelli (Eileen Bowman) Eric Breker (Peter Bowman) Ed Evanko (Jim Holbrook) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Charles Winkler Drehbuch: Duncan Kennedy, Leslie Stevens Kamera: Andreas Poulsson Musik: J. Peter Robinson, Joel Goldsmith, John van Tongeren Altersempfehlung: ab 12