Pro7 MAXX 00:05 bis 01:55 Actionfilm Biker Boyz USA 2003 16:9 HDTV Der abgebrühte Smoke ist der ungeschlagene König der Bikerszene in L.A. Jetzt will ihm ein junger Nachzügler den Titel streitig machen. Kid, der seinen Vater während eines nächtlichen Rennens verloren hat, macht Smoke für den Unfall verantwortlich und will ihn nun demütigen. Doch zuvor muss er sich als Fahrer beweisen und eine eigene Gang gründen, die Smoke und seinen Black Knights die Stirn bieten kann. Sein rebellisches Auftreten sorgt in den alten Cliquen für viel Unmut. Schauspieler: Laurence Fishburne (Smoke) Derek Luke (Kid) Orlando Jones (Soul Train) Kid Rock (Dogg) Lisa Bonet (Queenie) Djimon Hounsou (Motherland) Brendan Fehr (Stuntman) Originaltitel: Biker Boyz Regie: Reggie Rock Bythewood Drehbuch: Craig Fernandez, Reggie Rock Bythewood Kamera: Greg Gardiner Musik: Camara Kambon Altersempfehlung: ab 12