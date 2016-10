ATV 2 23:30 bis 01:05 Komödie Alles tanzt nach meiner Pfeife F 1970 Nach Geza Radvany Stereo 20 40 60 80 100 Merken Der viel beschäftigte Balduin ist Choreograph und Manager der berühmten Balletttruppe "Evan Evans", die er mit eiserner Hand führt. Die zwölf schönsten Frauen der Welt zu leiten und zu überwachen ist nicht immer ganz einfach. Intensives Sporttraining, ein strenger Diätplan und Disziplin bestimmen den Tag der beliebten Damen. Das Verjagen der Verehrer und Millionäre, die ihm seine Tänzerinnen ausspannen könnten, treibt Balduin manchmal an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Doch alles in allem ist Balduin ein zufriedener Mann. Bis zu diesem einen Tag in Rom?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis de Funès (Evan Evans) Noëlle Adam (Françoise) Olivier de Funès (Philippe Evans) Puck Adams (Lina) Paul Préboist (Direktor) Franco Fabrizi (Freund) Marco Tulli (Kommissar) Originaltitel: L'homme orchestre Regie: Serge Korber Drehbuch: Jean Halain, Serge Korber Kamera: Jean Rabier Musik: François de Roubaix Altersempfehlung: ab 6