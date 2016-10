ATV 2 21:50 bis 23:30 Fantasyfilm Highlander: Endgame USA 2000 2016-10-08 01:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nach 500 Jahren hat Connor MacLeod genug davon als unsterblicher Highlander herumzuziehen, um die Welt vom Bösen zu befreien. An einem heiligen Ort will er in Ruhe seinen Lebensabend verbringen, doch damit ist Einer ganz und gar nicht einverstanden: Sein alter Erzfeind Kell, dessen Vater vormals Connors Mutter auf dem Scheiterhaufen verbrennen ließ, ist weiterhin von Rache getrieben und strebt nach der alleinigen Weltherrschaft. Dass Connor in dieser Situation tatkräftige Unterstützung von Duncan MacLeod erhält, kommt ihm nicht ungelegen. Doch Bösewicht Kell hat noch eine Geheimwaffe im Gepäck?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Lambert (Connor MacLeod) Adrian Paul (Duncan MacLeod) Bruce Payne (Jacob Kell) Lisa Barbuscia (Kate MacLeod / Faith) Donnie Yen (Jin Ke) Jim Byrnes (Joe Dawson) Peter Wingfield (Methos) Originaltitel: Highlander: Endgame Regie: Douglas Aarniokoski Drehbuch: Joel Soisson Kamera: Douglas Milsome Musik: Nick Glennie-Smith, Stephen Graziano Altersempfehlung: ab 16