Pro7 MAXX 13:25 bis 13:50 Trickserie One Piece Ruffys schmerzhafte Heilung. Iva-Sans magische Kräfte! J 2010 Merken Als Bon Curry erfährt, dass Ruffys Behandlung schon begonnen hat, ist er schockiert, denn sie ist mit verheerenden Folgen verbunden: Ruffy muss durch die schmerzhafte Prozedur auf zehn Jahre seiner Lebensspanne verzichten. Außerdem dauert das Ganze mindestens zwei Tage - und sie haben nur noch 16 Stunden, um Ace zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Altersempfehlung: ab 12