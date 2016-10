Pro7 MAXX 04:35 bis 04:55 Trickserie One Piece Alle Einheiten sind in Stellung. Der Kampf auf Level 4 beginnt! J 2010 Merken Ruffy, Mr.3, Buggy und Bon Curry haben tatsächlich Level 4 erreicht! Allerdings werden sie dort bereits von der gesamten Gefängnisbelegschaft erwartet, die sie gefangen nehmen will. Als diese alle Ausgänge blockiert und Ruffy einkreist, nutzen Buggy und Mr.3 den Tumult, um sich abzusetzen. Und auf einmal versperrt Gefängnisdirektor Magellan höchstpersönlich dem Strohhut und Bon Curry den Weg ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Altersempfehlung: ab 12

