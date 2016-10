Pro7 MAXX 20:15 bis 22:45 Actionfilm Need for Speed USA, GB, F, PHI 2014 Nach einer Vorlage von George Gatins, John Gatins 2016-10-18 00:40 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Auto-Mechaniker Tobey hat nicht nur ein Händchen für kaputte Motoren, sondern auch einen ausgesprochenen Bleifuß. Seine Leidenschaft für illegale Straßenrennen teilt Tobey mit dem Ex-NASCAR-Rennfahrer Dino Brewster. Die beiden tun sich zusammen, um Tobeys Werkstatt vor dem Pleitegeier zu retten, doch Dino linkt seinen Freund und lässt ihn verhaften. Nach Jahren im Gefängnis kehrt Tobey zurück und will nur eines: Rache ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Paul (Tobey Marshall) Dominic Cooper (Dino Brewster) Imogen Poots (Julia Maddon) Ramon Rodriguez (Joe Peck) Michael Keaton (Monarch) Scott Mescudi (Benny) Rami Malek (Finn) Originaltitel: Need for Speed Regie: Scott Waugh Drehbuch: George Gatins Kamera: Shane Hurlbut Musik: Nathan Furst Altersempfehlung: ab 12