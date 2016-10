Pro7 MAXX 11:30 bis 12:15 SciFi-Serie Battlestar Galactica The Captain's Hand USA, GB 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Sensoren der Galactica werden durch starke Strahlung gestört. Trotzdem empfängt die Brücke einen undeutlichen Notruf. Lee Adama hält das Signal für eine Falle der Zylonen. Doch der neue Befehlshaber der Pegasus, Commander Barry Garner, will nichts davon wissen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward James Olmos (Commander William Adama) Mary McDonnell (Präsidentin Laura Roslin) Jamie Bamber (Capt. Lee 'Apollo' Adama) Katee Sackhoff (Lt. Kara 'Starbuck' Thrace) Tricia Helfer (Nummer Sechs) James Callis (Dr. Gaius Baltar) Donnelly Rhodes (Dr. Cottle) Originaltitel: Battlestar Galactica Regie: Sergio Gezzan-Mimica Drehbuch: Jeff Vlaming Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12