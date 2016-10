WDR 14:30 bis 15:00 Reportage Von Fernweh und Herzschmerz - Ankunft und Abschied am Airport Düsseldorf D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Geschichten von Ankunft und Abschied am Düsseldorfer Airport: Hier beginnen oder enden Reise-Geschichten und viele Menschen starten hier in einen aufregenden Arbeitsalltag. Autor Andreas Turnsek hat im Terminal und auf dem Rollfeld, am Boden und in der Luft Geschichten gesammelt. Etwa die des wohl ungewöhnlichsten Rundfluges, der in Düsseldorf startet: einmal Nordpol und zurück. Mit an Bord: ein Brautpaar samt Hochzeits-Gesellschaft und Trauung in der Luft. Das Paar Kerstin Singer und Thomas Ischebeck hebt dagegen nicht in einen gemeinsamen Urlaub ab, sondern startet zusammen im Morgengrauen zum Dienst in 10 000 Meter Höhe. Sie ist Flugbegleiterin, er ist Flugkapitän. Wir begleiten sie auf ihrem Flug nach Polen. Das Wort Vielflieger muss einmal für Dr. Heinz Grevers aus Neuss erfunden worden sein. Mit neun Jahren durfte er das erste Mal von Düsseldorf aus fliegen - das war vor genau 85 Jahren. Wir interviewen ihn natürlich standesgemäß an Bord eines Fliegers. Täglich wird es in Düsseldorf bestaunt: das größte Verkehrsflugzeug der Welt, der A 380. Er startet und landet hier - fünf Millionen Euro hat der Flughafen extra dafür in eine neue doppelstöckige Gangway investiert. Wiedersehen im Minutentakt. Mercedes Sanchez verkauft Blumen und Willkommen-Ballons im Terminal - und hat schon so viel über Fernweh und Herzschmerz gehört. Geschichten von Ankunft und Abschied am Düsseldorfer Airport in 30 Minuten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Von Fernweh und Herzschmerz Regie: Andreas Turnsek