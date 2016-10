VOX 23:05 bis 00:00 Krimiserie Secrets and Lies Die Mutter USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Nachdem herausgekommen ist, dass auf Danny ein Haftbefehl ausgestellt wurde, heftet sich Detective Cornell auf Geheiß ihres Vorgesetzen widerwillig an seine Fersen. Während sie vor ihren Kollegen jedoch vorgibt, Danny zu finden und den Behörden ausliefern zu wollen, vereinbart sie ein geheimes Treffen mit ihm. Die sonst so effiziente Detective scheint unkonzentriert und aufgewühlt, da sie von einem weitreichenden Fehler ihrer Vergangenheit eingeholt wird. Währenddessen scheint Eric Warner mit seinen Problemen alleine zu stehen. Nachdem er sowohl mit seinem Vater, als auch mit seinem besten Freund gebrochen hat, wendet sich nun auch sein Bruder gegen ihn, da Eric nicht bereit ist, dessen Ehefrau Melanie zu akzeptieren. Trotz allem versucht Eric weiterhin, mehr über die Geheimnisse seiner verstorbenen Frau herauszufinden. Kate hatte anscheinend in der Tatnacht noch ein Treffen mit der Adoptivmutter ihres Sohnes Charlie, die ein starkes Motiv hätte, Kate zu ermorden... Indes plagen Eric Sorgen wegen seiner Firma. Ein Unbekannter hat ein Firmenkonto eröffnet und das Kapital der Investoren SEGs bei der Bank als Sicherheit angegeben. Nach einigen Nachforschungen muss Eric herausfinden, dass der Unbekannte niemand geringeres als sein Bruder Patrick ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliette Lewis (Detective Andrea Cornell) Jordana Brewster (Kate Warner) Mekia Cox (Amanda Warner) Michael Ealy (Eric Warner) Terry O'Quinn (John Warner) Charlie Barnett (Patrick Warner) Cole Bernstein (Jennifer Barrett) Originaltitel: Secrets and Lies Regie: Tommy Lohmann Drehbuch: Judy McCreary Kamera: Robert Humphreys Altersempfehlung: ab 12