Magazin WELTjournal Spezial USA - Kinder am Abzug In keinem westlichen Land kommt es zu so vielen Amokläufen und Todesopfern durch Schusswaffen wie in den USA. Der Grund ist simpel: nirgendwo sonst ist es so einfach sich Waffen zu besorgen. Präsident Obama drängt seit Jahren auf eine Verschärfung der Waffengesetze, doch er scheitert regelmäßig am Widerstand der Republikaner im Kongress. In den USA kommen jedes Jahr mehr als 30.000 Menschen durch Schusswaffen ums Leben, etwa 3.000 von ihnen sind Kinder, die Zugang zu geladenen Waffen hatten. Fast jede Woche berichten Medien über Kinder, die ihre Geschwister, Eltern oder Spielgefährten versehentlich erschießen. Das WELTjournal Spezial zeigt, wie sehr das Tragen von Waffen in Teilen der US-Gesellschaft idealisiert wird und wie bereits Kleinkinder Schießtrainings absolvieren. Die Lobby für Waffen in den USA ist groß, aber es gibt auch Stimmen, die den Zugang zu Waffen einschränken wollen.