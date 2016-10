RTL NITRO 00:30 bis 01:55 Horrorfilm Ritter der Dämonen USA 1995 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der abgehalfterte Brayker wird gehetzt. Er ist panisch auf der Flucht vor dem geheimnisvollen 'Collector', einem 'Ritter der Dämonen'. Brayker besitzt den Letzten der sieben mystischen Schlüssel, der den Kräften des Bösen noch fehlt, um die Erde mit Finsternis zu umhüllen. Doch den Griff nach diesem magischen Schlüssel und damit der absoluten Weltmacht will Brayker um jeden Preis verhindern. Nach einer Kollision seines Autos mit dem "Collector" rettet sich Brayker in einem amerikanischen Provinznest in ein heruntergekommenes Hotel, das früher als gothische Kapelle diente. Doch schon kurz darauf wird er dort von dem brutalen Dämonenritter aufgespürt. Und er hat den Sheriff mitgebracht, der unbedarft den Schlüssel von Brayker fordert, den dieser seinem Verfolger geraubt haben soll. Der Polizist händigt die Reliquie dem "Collector" aber nicht aus, da er sie als Beweismittel sicherstellen will. Zum Glück, denn in diesem Schlüssel befindet sich das Blut eines gekreuzigten Heiligen - das einzig wirkliche Mittel, Dämonen besiegen zu können. Das kleine Hotel wird darauf schnell zur Frontlinie zwischen Gut und Böse: Der diabolische Verfolger saugt aus seinem Blut eine ganze Armee von Dämonen. Die anderen verschanzen sich in der früheren Kapelle, wo sie die Nacht überstehen müssen, um zu überleben. Doch die neuen Waffengefährten von Brayker sind nicht geübt im gnadenlosen Kampf gegen die blutrünstigen Zombie-Wesen aus der Schattenwelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Zane (The Collector) William Sadler (Brayker) Jada Pinkett Smith (Jeryline) Brenda Bakke (Cordelia) CCH Pounder (Irene) Dick Miller (Uncle Willy) Thomas Haden Church (Roach) Originaltitel: Tales from the Crypt: Demon Knight Regie: Ernest Dickerson Drehbuch: Ethan Reiff, Cyrus Voris, Mark Bishop Kamera: Rick Bota Musik: Edward Shearmur Altersempfehlung: ab 18