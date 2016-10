RTL II 20:15 bis 22:15 Show Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig. D 2016 Merken Am Set eines Fotoshootings oder Werbespotdrehs arbeiten zahlreiche Menschen hinter der Kamera, um das Model im besten Licht erscheinen zu lassen. Wer "Curvy Supermodel" werden will, muss diese Blicke ausblenden können, um selbstbewusst und konzentriert einen erfolgreichen Job zu machen. Passend dazu haben sich Angelina Kirsch und Motsi Mabuse für ihr Coaching zum Thema "Präsenz" ein gut besuchtes Möbelhaus ausgesucht. Unter den neugierigen Blicken der Öffentlichkeit müssen die jungen Frauen zusammen mit einem männlichen Model eine kurze Szene improvisieren. Noch wissen die Models nicht, dass dieses Coaching schon sehr bald sehr wichtig wird... Denn einige Tage später geht es für die jungen Frauen zusammen mit Motsi Mabuse nach Ibiza. Dort wo andere Urlaub machen, wartet harte Arbeit auf die Models. Haben sie die Tipps vom Präsenz-Coaching wirklich verinnerlicht? Bei einem Werbespotdreh gilt es das zu beweisen. Jede der Damen dreht einen eigenen Clip und das auch noch mit einem heißen Male Model an ihrer Seite. Unsicherheiten oder Fehler lassen sich vor der Kamera nicht verstecken. Und am Ende ist der fertige Werbespot ein wichtiges Kriterium für die Jury-Entscheidung. Die letzte Chance die Jury noch einmal von sich zu begeistern: ein Live-Fotoshooting. Hier sollen die jungen Frauen beweisen, dass sie auf Knopfdruck unterschiedliche Emotionen darstellen können. Für jede Emotion müssen sie in ein neues Outfit wechseln und dafür haben die Kandidatinnen - wie bei einer Modenschau üblich - nur wenige Augenblicke Zeit. Die Jury hat die Uhr fest im Blick und trifft anschließend eine wichtige Entscheidung: Wer bekommt die Chance, in der finalen Folge um den Titel "Curvy Supermodel" zu kämpfen? Auf die Finalistinnen wartet eine aufregende Reise... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Angelina Kirsch, Ted Linow Originaltitel: Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig.