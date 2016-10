RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Bauexperte im Einsatz - Dem Pfusch auf der Spur D 2014 16:9 HDTV Merken 18 Jahre lang führen Heike (52) und ihr Mann Dieter aus Reinfeld ein harmonisches Eheleben. Doch 2006 dann der Schicksalsschlag: Heike erkrankt an schwarzem Haut- und nur zwei Jahre später an Lymphdrüsenkrebs. Obwohl die Chancen schlecht stehen, schafft es Heike, den Krebs zu besiegen. Die schwerste Zeit überwunden, passiert dann das Unfassbare: Ihr Ehemann erkrankt ebenfalls an Lymphdrüsenkrebs und verliert kurze Zeit später den Kampf gegen die heimtückische Krankheit. Ihr neues Zuhause, eine schicke Doppelhaushälfte, sollte eigentlich der Start in ein besseres Leben werden, doch nun ist es für Heike zum Albtraum geworden. Denn beim Einzug ins neue Heim muss sie zudem feststellen, dass sie von dem Verkäufer getäuscht und ihnen unzählige Mängel verschwiegen wurden: Eine schief angebrachte Treppe, ein feuchtes Bad, eine zugeklebte Schornsteintür und noch vieles mehr, sorgen dafür, dass Heike 30.000 Euro für Reparaturen investieren müsste. Niemand kann ihr helfen und so richtet sie sich in ihrer Verzweiflung an Manfred Heinlein. Für den Bauexperten beginnt einer seiner härtesten Fälle. Johanna (29) ist überglücklich als sie von einer guten Freundin ihrer Mutter überraschend ein Haus erbt, denn sie hatte schon ihre Kindheit in diesem Haus verbracht und möchte die Immobilie nun sanieren. Auch Johannas Mutter Christine (66) ist von dieser Idee begeistert und obwohl die beiden keinen blassen Schimmer vom Renovieren und Sanieren haben, stürzen sie sich in das Bauprojekt. Um die Sanierung finanzieren zu können, nimmt Johanna sogar einen Kredit auf. Doch mittlerweile belaufen sich die Kosten schon auf 170.000 Euro, die aufgrund von Kreditverzögerungen nicht gedeckt werden können. Sogar eine Explosion ist unter Umständen möglich, da die kontrollierte Wohnraumlüftung nicht funktioniert. Für Mutter und Tochter steht nun fest: Sie haben den Umbau völlig unterschätzt. Ihre letzte Hoffnung ist nun Manfred Heinlein. Der Bauexperte setzt alle Hebel in Bewegung, um Johanna und Christine zu helfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bauexperte im Einsatz - Dem Pfusch auf der Spur