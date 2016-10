RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Christel (66) eröffnete vor über 30 Jahren ein Antiquitätengeschäft auf seinem Grundstück. Auf 800 m² bot er antike Möbel, Deko und Kuriositäten an. Jedes einzelne Möbelstück wurde von Christel restauriert und liebevoll gepflegt. Doch nun muss das Geschäft für immer seine Türen schließen. Durch die Folgen eines schweren Schlaganfalls vor sieben Jahren ist Christel nicht mehr in der Lage, das Geschäft eigenständig zu führen. Auch Sohn Patrick (33), Tochter Nancy (34) und Ehefrau Emma (63) können den Antiquitätenhandel nicht halten. Sie haben einfach zu wenig Wissen, um Preise festzulegen und zu verkaufen. Nun soll RTL II-Trödelexperte Otto Schulte der Familie bei der Geschäftsauflösung unter die Arme greifen. Doch Christel fällt es schwer loszulassen, denn der Antiquitätenladen ist ein großer Teil seines Lebens. Trotzdem heißt es jetzt Abschied nehmen. Als erstes muss Otto Christel in Sachen Preise zurück auf den Boden der Tatsachen holen, die Vorstellungen des 66-Jährigen sind viel zu hoch. Außerdem will der Trödelprofi Patrick und Nancy zu guten Verkäufern schulen. Wird ihm dieser Plan gelingen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller