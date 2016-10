RTL II 04:55 bis 05:55 Mysteryserie The Walking Dead Gesichter der Toten USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Rick will gemeinsam mit Carol und Michonne in seine alte Heimatstadt King County fahren, in der er einmal Sheriff war. Dort wollen sie einen Nachschub an Waffen für den bevorstehenden Kampf gegen den Governor besorgen. In King County werden sie allerdings unter Beschuss genommen. Rick gelingt es, den Schützen aus seinem Versteck zu locken und ihn festzunehmen und er stellt sich als alter Bekannter heraus. Es handelt sich um Morgan Jones, der Rick einst gerettet, aber inzwischen scheinbar den Verstand verloren hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Chandler Riggs (Carl Grimes) Laurie Holden (Andrea) Lauren Cohan (Maggie Greene) David Morrissey (The Governor) Danai Gurira (Michonne) Steven Yeun (Glenn Rhee) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Tricia Brock Drehbuch: Scott M. Gimple Kamera: Rohn Schmidt Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 18