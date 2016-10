RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Ronja (17) ist schwanger - und überglücklich. Die Frauenarzttermine und Fotos vom ungeborenen Baby gehören zu den glücklichsten Momenten der Teeniemutter und ihrem Freund Pierre (20). Dabei läuft ihr Leben sonst alles andere als rund. Das Jugendamt entscheidet, dass Ronja sofort nach der Geburt in ein Mutter-Kind-Heim ziehen soll. Für den werdenden Vater Pierre bricht eine Welt zusammen, er hat Angst, seine Freundin und sein Baby dann nicht mehr sehen zu können. Als die Wehen einsetzen, beginnen die Stunden der Ungewissheit ... Jessica (16) und Sascha (20) hätten nicht gedacht, dass die Monate bis zur Geburt ihres Babys so schnell vergehen. Die beiden wohnen immer noch in Jessis Kinderzimmer, Sascha hat immer noch keinen Job - aber ihr Baby kommt auf die Welt! Das bringt nicht nur die 16-Jährige an ihre Grenzen. Als die kleine Mariella endlich da ist, ist das Leben keineswegs leichter: Die Rundumversorgung des Babys hält die Teenager ganz schön auf Trab. Sascha will seiner Freundin beweisen, dass er sich nicht nur gut ums Baby kümmern kann, sondern er auch endlich einen Job findet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen