RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Die 15-jährige Alina ist seit vier Wochen Mutter. Der Teenager kümmert sich rührend um die kleine Mia, doch wirklich gut geht es der jungen Mami nicht: Der Vater ihres Kindes verbringt zwar viel Zeit bei ihr und dem Baby, will aber nicht mit ihr zusammen sein. Außerdem fordert der 18-Jährige, dass Alina und ihr Töchterchen auch bei ihm übernachten. Doch das will Alinas Mutter Carmen auf keinen Fall. Die 15-Jährige ist hin und her gerissen. Mutter und Tochter geraten immer wieder aneinander und Alina hat immer weniger hat Lust, im Haushalt mitzuhelfen. Denn sie wünscht sich nur eines: Endlich wieder mit ihrem Freund zusammen sein und eine kleine glückliche Familie werden. Dafür würde sie fast alles tun. Carmen muss viel Fingerspitzengefühl beweisen, um ihre Tochter immer wieder daran zu erinnern: Das Wichtigste ist das Baby! Jessica (16) ist im siebten Monat schwanger. Seit knapp einem Jahr ist sie mit Sascha (20) zusammen. Aber die Schülerin, die nach der Geburt erst mal ihren Hauptschulabschluss nachmachen und Frisörin werden will, weiß nicht, ob Sascha die Liebe ihres Lebens ist. Er hingegen würde Jessica am liebsten heiraten. Dass die beiden zurzeit in Jessis Kinderzimmer bei ihrer Mutter wohnen, macht alles nicht einfacher. Dann erfährt Jessi auch noch, dass sie den gleichen seltenen Gendefekt in sich trägt, an dem ihr Bruder gestorben ist. Nun ist die Sorge groß: Wird ihr Baby gesund sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen

