Für Yasmin geht 14 Tage vor der Geburt ein Herzenswunsch in Erfüllung: Sie hat wieder Kontakt zu ihrer Mutter und diese kommt sogar mit in den Kreißsaal. Dann aber lässt sich der Nachwuchs Zeit. Tochter Amelie will und will nicht auf die Welt... Fünf Tage nach dem errechneten Geburtstermin wird dann die Geburt eingeleitet. Und wieder beginnt das Warten. Am nächsten Tag hat die 19-Jährige selbst Geburtstag. Wird sie einen doppelten Grund zur Freude haben? Aus Liebe zu Kindsvater Marcel ist die gelernte Kinderpflegerin Candy aus Sachsen vor einem Jahr in den Harz gezogen. In vier Monaten wird ihr Wunschkind Penelope die Teenager zu Eltern machen. Doch manchmal ist sich die 18-Jährige gar nicht mehr sicher, ob das mit dem Wunschkind eine so gute Idee war. Denn die beiden haben gerade mal zwei Lätzchen und sonst nichts für das Baby. Beide arbeiten als Aushilfe im Supermarkt, Candy aber darf wegen Problemen in der Schwangerschaft kaum mehr arbeiten. Das Geld reicht vorn und hinten nicht, schon gar nicht für eine Grundausstattung. Schweren Herzens bitten die beiden um finanzielle Unterstützung...