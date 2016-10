RTL II 20:15 bis 22:30 Show Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig. D 2016 Merken Modezar Harald Glööckler hat es wie kaum ein anderer geschafft, sich selbst zu einer international erfolgreichen Marke aufzubauen. Da dies auch eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Modelkarriere ist, bekommen die Kandidatinnen im Rahmen eines persönlichen Coachings mit ihm die Chance, von diesem wertvollen Know-how zu profitieren. Die Herausforderung: Völlig banale Haushaltsgegenstände sollen wie beim Tele-Shopping so überzeugend präsentiert werden, dass jeder Zuschauer sie den Models abkaufen würde. Auf diese Weise sollen sie lernen, sich selbst erfolgreich zu präsentieren, denn ein Supermodel muss auch ein Verkaufsgenie sein - ob es nun um Produkte oder um die eigene Marke geht. Doch nicht allen Nachwuchsmodels gelingt dieses mediale Kunststück auf Anhieb. Dabei winkt ein attraktiver Preis: Wer am meisten zu überzeugen weiß, darf Harald Glööckler auf ein High-Society-Event begleiten. Das für den nächsten Tag angekündigte Coaching für Katalog-Shootings stellt sich im Nachhinein als ein echtes Casting heraus: Im Nebenraum schaut ein Kunde heimlich dabei zu, wie Model Angelina Kirsch die Posing-Fähigkeiten der jungen Frauen auf die Probe stellt. Als der Kunde sich zu erkennen gibt und verkündet, wer den allerersten Job bei "Curvy Supermodel" ergattert hat, wünschten sich einige, sie hätten sich bei dem vermeintlichen Coaching etwas mehr ins Zeug gelegt. Zum Schluss steht wieder die große Jury-Entscheidung an. Welche Kandidatinnen dürfen bleiben und wie viele müssen die Modelvilla verlassen? Bevor die Jury auf Grundlage der gesamten Woche ihr Urteil fällt, haben die jungen Frauen noch eine letzte Chance, das Ruder herumzureißen: Bei der Entscheidungsshow sollen die Models in Dessous glänzen - jedoch nicht engelsgleich und ganz in Weiß, sondern teuflisch sexy in Schwarz und Rot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Harald Glööckler, Motsi Mabuse, Angelina Kirsch, Ted Linow Originaltitel: Curvy Supermodel - Echt. Schön. Kurvig.