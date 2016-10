RTL II 16:00 bis 17:00 Dokusoap Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Melek (18) und ihr gleichaltriger Freund Jens sind seit zwei Wochen Eltern. Ihre kleine Tochter Emilia ist ihr ganzer Stolz - und hat das Leben der beiden Teenager völlig auf den Kopf gestellt. Melek kümmert sich um das Baby, versorgt es ab morgens um 6 Uhr, während ihr Freund bis in die Puppen schläft, weil sein Schulunterricht ja erst nachmittags beginnt. Dazu kommt: Ein Baby zu ernähren ist teurer als gedacht. Doch einen Nebenjob findet Jens zu anstrengend. Geldmangel, Schlafmangel - der Haussegen hängt schief und die 18-jährige Mutter setzt ihrem Freund schließlich ein Ultimatum: entweder, er sucht sich einen Job, oder er muss ausziehen. Als die 15-jährige Alina ihren Eltern beichtet, dass sie schwanger ist, halten diese nach dem ersten Schock zu ihr. Alinas Angst, sie müsse ausziehen, erweist sich als völlig unbegründet. Leider reagiert ihr 18-jähriger Freund nicht wie erhofft. Er fordert eine Abtreibung und als sie sich weigert, verlässt er sie und meldet sich monatelang nicht mehr. Alinas Eltern versuchen zu trösten, halten zu ihr, richten ihr im Elternhaus ein Babyzimmer ein. Alina ist dafür mehr als dankbar und weiß endlich, was sie an ihren Eltern hat. Die früheren Schwierigkeiten sind jetzt vergessen. Als bei Alina die Wehen zwei Wochen zu früh einsetzen, hat sie nur eines im Sinn: Wird der Vater ihres Kindes rechtzeitig kommen, um bei der Geburt dabei zu sein? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Teenie-Mütter - Wenn Kinder Kinder kriegen