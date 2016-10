RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Bauexperte im Einsatz - Dem Pfusch auf der Spur D 2013 16:9 HDTV Merken Werner (57) und sein Lebensgefährte Stefan (33) aus Euskirchen beschließen, ihr geerbtes Haus barrierefrei umzubauen. Stefans Schwester Erika und deren Familie sollen nach Fertigstellung ebenfalls in das Mehrgenerationenhaus einziehen. Doch daraus wird nichts. Der Bauleiter legt die Arbeit nieder und hinterlässt eine Ruine. Werner und Stefan leben sogar noch eine Zeit lang in dem Chaos, obwohl das Haus vor Mängeln strotzt. Mittlerweile ist das Haus durch aggressiven Schimmelbefall unbewohnbar geworden. Nässe tritt durch das falsch gedeckte und gedämmte Dach ein, ebenso durch das undichte Mauerwerk. Das Grauen will kein Ende nehmen. Werner und Stefan bitten den Sachverständigen Manfred Heinlein um Hilfe. Er soll das Gebäude prüfen und feststellen, ob es noch zu retten ist. Auch der Bauexperte ist vom Zustand dieser Immobilie geschockt. Doch es gibt Hoffnung: Manfred Heinlein hat Kontakt zu einer Dachdeckerfirma aufgenommen... Torsten (44) zieht im Oktober 2012 in einen sanierungsbedürftigen Hochhauskomplex in Dortmund. Am liebsten hätte Torsten keinen Fuß in die Wohnung gesetzt - eine andere Wahl hatte er allerdings nicht, denn nach dem Tod seiner Frau vor einiger Zeit fiel der gelernte Maurer in ein tiefes Loch und saß zwischenzeitlich sogar auf der Straße. Schon kurze Zeit nach dem Einzug stellt Torsten zahlreiche Mängel fest. An seine Grenzen stößt er, als ein gravierender Fäkalschaden in seinem Badezimmer auftritt, der durch die über ihm liegende Wohnung verursacht wurde. Der bestehende Wasserschaden, der Schimmel, die ständigen Stromausfälle und die kaputte Heizung treten dadurch in den Hintergrund. Nun beginnt der Kampf mit der Hausverwaltung, keiner fühlt sich verantwortlich. Torsten versucht, einige Schäden selbst zu beseitigen. In seiner Verzweiflung wendet er sich an Manfred Heinlein. Der Bauexperte verschafft sich bei der Begehung einen ersten Eindruck und ist über die Zustände in der Wohnung entsetzt. Er fordert eine Stellungnahme der Hausverwaltung, die sich allerdings stur stellt. Wird Torsten doch noch zu seinem Recht kommen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bauexperte im Einsatz - Dem Pfusch auf der Spur