RTL II 10:55 bis 12:55 Komödie Trennung mit Hindernissen USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Eigentlich sind Brooke Myers und Gary Grobowski grundverschieden: Sie arbeitet als Kunsthändlerin in einer noblen Chicagoer Galerie, er verdient sein Geld als Fremdenführer. Bei einem Basketballspiel lernen sich die beiden kennen und lieben, kurz darauf ziehen sie zusammen. Doch irgendwann lässt der Alltag ihre Beziehung kriseln. Nach einem handfesten Streit beschließen die beiden, sich zu trennen. Doch keiner ist bereit, aus der gemeinsamen Wohnung auszuziehen. Kurzerhand zieht Gary ins Wohnzimmer und genießt dort sein wiedererlangtes Junggesellenleben in vollen Zügen, während Brooke das Schlafzimmer für sich beansprucht. Aufgestachelt von ihren Freunden fahren die beiden ein schweres Geschütz nach dem anderen auf, um den nun ungeliebten Partner aus der Wohnung zu ekeln! Mit wilden Partys in seiner Hälfte gelingt es Gary, Brooke fast in den Wahnsinn zu treiben. Die hingegen versucht, Gary mit anderen Männern eifersüchtig zu machen, was dieser jedoch scheinbar vollkommen ignoriert. Eines Tages wendet sich das Blatt und Brooke stellt sich die Frage: Geht es hier nur um die Wohnung oder will sie Gary zurück? Schauspieler: Vince Vaughn (Gary Grobowski) Jennifer Aniston (Brooke Meyers) Joey Lauren Adams (Addie) Cole Hauser (Lupus Grobowski) Jon Favreau (Johnny O) Jason Bateman (Riggleman) Judy Davis (Marilyn Dean) Originaltitel: The Break-Up Regie: Peyton Reed Drehbuch: Jeremy Garelick, Jay Lavender Kamera: Eric Edwards Musik: Jon Brion Altersempfehlung: ab 6