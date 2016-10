RTL II 17:40 bis 20:00 Abenteuerfilm Jurassic Park USA 1993 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Milliardär John Hammond lädt die Paläontologen Alan Grant und Ellie Sattler, den Mathematiker Ian Malcom sowie seine Enkelkinder Tim und Lex auf die pazifische Insel Isla Nublar ein. Dort präsentiert er ihnen voller Stolz den "Jurassic Park". In diesem Erlebnispark können die Besucher lebende Dinosaurier verschiedenster Gattungen bestaunen - vom harmlosen Pflanzenfresser bis zum gefährlichen Tyrannosaurus Rex. Wissenschaftlern ist es gelungen, die längst ausgestorbenen Wesen mit Dinosaurier-DNA, die sie aus dem Blut fossiler Mücken gewonnen haben, zu klonen. Alan, Ellie und Ian sollen den Park vor seiner Eröffnung einem letzten Test unterziehen. Zunächst verläuft alles nach Plan, Alan und Ellie sind von der Vielfalt der auf der Insel lebenden Arten überwältigt. Nur Ian kommen schnell Zweifel an dem Projekt: Als Vertreter der Chaostheorie warnt er davor, dass sich ein so komplexes System auf Dauer nicht von Menschen kontrollieren lässt. Schon bald darauf bestätigt sich seine Befürchtung: Einer der Mitarbeiter des Parks will eine Probe der Dinosaurier-DNA für viel Geld an ein konkurrierendes Unternehmen verkaufen. Um unbemerkt fliehen zu können, setzt er kurzzeitig das ausgeklügelte Sicherheitssystem außer Kraft. Damit befreit er auch die Dinosaurier aus ihren Gehegen, die sich nun ungehindert auf dem Gelände bewegen können. Die hilflosen Menschen sind den Urzeitbestien schutzlos ausgeliefert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Neill (Dr. Alan Grant) Laura Dern (Dr. Ellie Sattler) Jeff Goldblum (Dr. Ian Malcolm) Richard Attenborough (John Hammond) Samuel L. Jackson (Ray Arnold) Bob Peck (Robert Muldoon) Martin Ferrero (Donald Gennaro) Originaltitel: Jurassic Park Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Michael Crichton, David Koepp Kamera: Dean Cundey Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12