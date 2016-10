RTL II 20:15 bis 21:15 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd Grillhaus Wismar D 2016 16:9 HDTV Merken Im "Grillhaus Wismar" hat Betreiberin Ute (58) das Zepter in der Hand. Nicht nur im Lokal selbst, sondern auch in der Küche muss alles nach den Regeln der temperamentvollen Chefin laufen. Obwohl sie keine gelernte Köchin ist, bestimmt Ute was Küchenchef Nacho (46) mit seiner Crew zu kochen hat. Egal ob es ihm schmeckt, oder nicht. Als Ute das Lokal übernahm, trommelte sie Freunde von ihrer Lieblingsurlaubsinsel Gran Canaria zusammen, um dem "Grillhaus Wismar" spanisches Flair zu verleihen. Doch auch ein bunter Mix aus deutsch-spanischen Gerichten kann dem Restaurant nicht zum Erfolg verhelfen. Meinungsverschiedenheiten zwischen Küche und Service, gepaart mit spanischem Temperament bringen das Fass regelmäßig zum Überlaufen. Können die Kochprofis Andi Schweiger, Ole Plogstedt und Nils Egtermeyer das zerrüttete Team wieder vereinen und das spanische Lebensgefühl in die kleine Hansestadt bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd