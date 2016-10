RTL II 20:15 bis 21:15 Dokusoap Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie! D 2015 16:9 HDTV Merken Die Karibik-Reise neigt sich dem Ende zu. Den vorletzten Tag genießen die Geissen am Wasserfall auf Grenada und besichtigen eine Muskatnuss-Farm, nachdem sie am Vortag bereits Eindrücke auf dem Gewürzmarkt sammeln konnten. Im Anschluss fahren Carmen, Robert und die Kinder auf die Insel Barbados. Barbados ist eine der wohlhabendsten Windward-Inseln und bietet zwischen herrlichen Stränden und britischem Charme ausreichend Gelegenheit für exklusive Shoppingtouren. Auch die Geissens können sich dem nicht entziehen und schließen den Tag standesgemäß mit einem Essen im noblen Restaurant "THE CLIFF" ab. Am nächsten Tag steht ein umfangreiches Entspannungsprogramm auf dem Plan. Doch während die Familie dann den nächsten Schatz vorbereitet, macht sich die Abschiedsstimmung breit. Die Crew der "Indigo Star" wird verabschiedet und die Familie begibt sich auf den Weg in die Heimat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!