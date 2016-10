RTL 23:00 bis 00:00 Show The Big Music Quiz D 2016 2016-10-15 02:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Sechs Promis spielen gegeneinander. Hits werden eingespielt und dann gilt es die Frage zu beantworten: "Wer ist der Interpret des Songs?" Oliver Geissen moderiert die Musik-Quizshow. In der zweiten Folge treten die Moderatorin Johanna Klum, die Sängerin und 'Alles was zählt'- Schauspielerin LaFee, Model Lilly Becker, Kabarettist und Deutschlands bekanntester Toilettenmann Dave Davis, Eurodancer DJ BoBo sowie 'Blasehase'-Komiker Lutz van der Horst an. Promis und einzigartige Party-Atmosphäre bei RTL! Lieder werden entweder entfremdet, rückwärts, als unbekannte Coverversionen oder im Original eingespielt und dann fragt Oliver Geissen: 'Wer ist der Interpret des Songs'? Für jede richtige Antwort gibt es Punkte. Jede Spielrunde wartet mit vielfältigen Besonderheiten auf. Viele Überraschungen warten auf die Prominenten. Im Finale kämpfen schließlich die drei Promis des führenden Teams gegeneinander, um den alleinigen Gewinner der jeweiligen Show zu ermitteln. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Geissen Gäste: Gäste: Johanna Klum, LaFee, Lilly Becker, Dave Davis, DJ BoBo, Lutz van der Horst Originaltitel: The Big Music Quiz