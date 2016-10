RTL II 08:15 bis 10:00 Fantasyfilm Paladin - Die Krone des Königs USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Mit einem alten Relikt im Gepäck begeben sich die verwöhnte Adlige Ellen und ihre Tante auf eine Reise, deren Ziel es ist, den rechtmäßigen König zu krönen. Auf dem Weg durch das geheimnisvolle Land, das von bösartigen Drachen bedroht wird, wird ihre Tante jedoch von Soldaten der feindlichen Vitalion ermordet. In Aussicht auf eine Belohnung führt Ellens Retter Aedin die Reise mit ihr gemeinsam fort und beschützt sie fortan auf ihren Wegen. Jedoch birgt diese Reise viele ungeahnte Hindernisse, die es gemeinsam zu überwinden gilt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eoin Barton (Rav'n) Amy De Bhrún (Ellen Barethon) Angus Brown (Leif) Claire Cordingley (Sister Catherine) David Haydn (Aedin) Vidal Sancho (Strabus) Tim Treloar (Corvus) Originaltitel: The Crown and the Dragon Regie: Anne K. Black Drehbuch: Anne K. Black, Kynan Griffin, Justin Partridge Kamera: Ty Arnold Musik: Christian Davis Altersempfehlung: ab 12