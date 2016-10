RTL II 22:15 bis 23:15 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Jutta (62) und Reinhard (67) führten ein Leben wie im Bilderbuch: eine erfolgreiche Firma, schöne Reisen in die ganze Welt, ein Traumhaus in der Schwäbischen Alb und zur Krönung ein Enkelkind. Doch nur zwei Monate nach der Geburt der kleinen Linda Louisa verstarb Reinhard ganz plötzlich und unerwartet an Herzversagen. Ein unglaublicher Schock für Ehefrau Jutta und ihre Tochter Eva (33), die ihm nicht mehr helfen konnten. Um endlich loszulassen, möchten die Frauen einen Neuanfang wagen und das Haus renovieren. Alte Möbel und Hausrat sollen verkauft werden, damit sie zusammen nach vorne blicken können und nur noch die schönen Erinnerungen an Reinhard bleiben. Das Problem: Sie haben keine Ahnung von den Werten der Gegenstände, benötigen für die geplanten Umbauten aber dringend Geld. Ein klarer Fall für den Trödeltrupp. Doch kann Verkaufs-Experte Sükrü Pehlivan der Familie helfen und sie wieder in schönere Zeiten begleiten? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller

