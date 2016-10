MDR 21:45 bis 23:15 Krimi Polizeiruf 110 Die Macht und ihr Preis D 2000 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Hauptkommissar Jens Hinrichs soll den aus dem Schweriner Gefängnis getürmten Betrüger Achim Tänzer aufspüren. Tänzers Spur führt Hinrichs nach Grimnitz, einen idyllischen Ort, der durch ein ehrgeiziges Stauseeprojekt seine touristische Infrastruktur zu verbessern hofft. Das Erste, was Hinrichs ins Auge sticht, sind die Wahlplakate für eine Nachwahl in Grimnitz. Kein anderer als Lacleur, jetzt Kommunalpolitiker und ehemals Verbündeter im "aufrechten Geist" von Hinrichs Kollegen Groth, tritt hier als Spitzenkandidat an. Während Hinrichs Ermittlungen im Fall Tänzer erst mal ergebnislos bleiben, stellt er mit Erstaunen fest, welch engmaschiges Netz von Beziehungen der Politiker Lacleur in Grimnitz geknüpft hat. Hier scheint es weniger um politische Ziele als um handfeste Bereicherung zu gehen. Verstärkt wird Hinrichs Verdacht durch einen Brandanschlag auf Lacleurs Wahlkampfbüro und einen gezielten Sabotageakt auf dessen Renommierprojekt, das Stauwehr. Da Groth verhindert ist und Hinrichs neben der Suche nach dem Ausbrecher auch noch familiär eingebunden ist, wird Hauptkommissar Robert Dieckmann, der eigentlich die Schweriner Behörde untersuchen sollte, nach Grimnitz geschickt, um bei den Ermittlungen behilflich zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Steimle (Jens Hinrichs) Jürgen Schmidt (Robert Dieckmann) H.H. Müller (Dr. Stuber) Julia Richter (Nina) Gabriele Völsch (Juliane) Alexander May (Lacleur) Oliver Korittke (Achim Tänzer) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Hans-Erich Viet Drehbuch: Edmund Grote, Hans-Erich Viet Kamera: Johannes Andres Musik: Kambiz Giahi

