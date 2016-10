MDR 10:40 bis 11:30 Arztserie Familie Dr. Kleist Folge: 58 Rückzug D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Christian sorgt sich um Piwi, dem ein Leben ohne Tennis sinnlos erscheint und der erste Anzeichen einer Depression zeigt. Allein Paul findet noch Zugang zu seinem Halbbruder und nimmt ihm das Versprechen ab, ihm beim Bau eines Baumhauses zu helfen. Völlig auf sich konzentriert, vergisst Piwi zunächst sein Versprechen. Als er es endlich einlösen will, verspätet er sich. Ungeduldig klettert Paul allein auf den Baum, wobei er sich mit einer Kordel aus seinem Anorak beinahe stranguliert. Christian kommt gerade noch rechtzeitig, um Paul zu retten. Piwi ist schockiert und erkennt, dass er so nicht weitermachen kann. In einer nächtlichen Aktion baut er Paul das versprochene Baumhaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francis Fulton-Smith (Dr. Christian Kleist) Ursula Buschhorn (Anna Schöller) Marie Seiser (Lisa Kleist) Luca Zamperoni (Dr. Michael Sandmann) Meo Wulf (Piwi Kleist) Lisa-Marie Koroll (Clara Hofer) Uta Schorn (Inge Kleist) Originaltitel: Familie Dr. Kleist Regie: Heidi Kranz Drehbuch: Markus Mayer Kamera: Theo Müller Musik: Günther Fischer, Rainer Oleak