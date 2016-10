ProSieben 03:45 bis 04:10 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Reise nach Phoenix USA 2007 Merken J.D. reist nach Phoenix. Dort findet eine Fachtagung für Chirurgen statt. Als er dort seine ehemalige Freundin Kim trifft, staunt er nicht schlecht. Sie erwartet ein Kind. Doch früher erzählte sie ihm, dass sie das Kind verloren habe. Jetzt braucht sie J.D.s Hilfe, doch er weiß nicht, was er tun soll, und verschwindet In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Elizabeth Banks (Dr. Kim Briggs) Originaltitel: Scrubs Regie: Michael McDonald Drehbuch: Bill Callahan Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12