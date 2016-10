ProSieben 16:25 bis 18:00 Actionfilm Hancock USA 2008 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Hancock aus L.A. kommt mit seinen Superkräften nicht sonderlich gut zurecht. Er lebt in einem schäbigen Wohnwagen mitten in der Wüste oder als Obdachloser auf einer Parkbank, trinkt auffallend viel Alkohol und reagiert gereizt und unmotiviert, sobald er auf Verbrecherjagd gehen soll. Bei seinen Einsätzen verursacht er regelmäßig umfangreiche Kollateralschäden. Die Bevölkerung ist deshalb nicht sonderlich gut auf ihn zu sprechen. Hancock lässt auch keine Gelegenheit aus, sein Gegenüber zu beleidigen. Als er eines Tages dem PR-Berater Ray Embrey das Leben rettet, bietet er ihm an, sein Image zu verbessern. Aber Hancock macht es ihm nicht leicht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (John Hancock) Charlize Theron (Mary Embrey) Jason Bateman (Ray Embrey) Eddie Marsan (Red) Jae Head (Aaron Embrey) David Mattey (Man Mountain) Maetrix Fitten (Matrix) Originaltitel: Hancock Regie: Peter Berg Drehbuch: Vy Vincent Ngo, Vince Gilligan Kamera: Tobias Schliessler Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12