ProSieben 06:00 bis 07:20 Komödie High School High USA 1956 16:9 HDTV An der Barry High School geht es chaotisch zu, doch der neue Geschichtslehrer Richard Clark will diese Zustände nicht mehr länger dulden. Er freundet sich mit dem ehemaligen Bandenchef Griff an und bringt die unwilligen Schüler dazu, für den College-Abschluss zu lernen Schauspieler: Jon Lovitz (Richard C. Clark) Tia Carrere (Victoria Chapell) Louise Fletcher (Rektorin Evelyn Doyle) Mekhi Phifer (Griff McReynolds) Malinda Williams (Natalie Thompson) Guillermo Diaz (Paco Rodriguez) Lexie D. Bigham (Two-Bags) Originaltitel: High School High Regie: Hart Bochner Drehbuch: David Zucker, Robert N. LoCash, Pat Proft Kamera: Vernon Layton Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 12