Detective Summer will bald in den Ruhestand gehen, aber vorher muss er noch seinen Nachfolger, den ehrgeizigen Detective Mills, einarbeiten. An seinem ersten Tag wird er mit der Lösung einer grausamen Mordserie beauftragt. Ein Mörder sucht sich seine Opfer nach dem Muster der sieben biblischen Todsünden aus