ORF 1 00:35 bis 02:00 Fantasyfilm Ghost Rider 2 - Spirit of Vengeance USA, VAE 2011 2016-10-15 02:10 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Temporeiches, actiongeladenes Sequel der erfolgreichen Comic-Verfilmung. Nicolas Cage startet als Ghost Rider erneut sein brennendes Bike, um auf einer atemberaubenden Höllentour Ciarán Hinds ('The Rite - Das Ritual') als Fürsten der Finsternis herauszufordern. Furios inszeniertes Spektakel mit hervorragenden visuellen Effekten und pittoresken Schauplätzen.Einst hat Johnny Blaze mit dem Teufel einen Pakt geschlossen. Inzwischen hat er sich zurückgezogen, um nicht als brennender Ghost Rider weitere Opfer des Dämons jagen zu müssen. Der Kriegermönch Moreau findet ihn jedoch und bietet ihm eine zweite Chance. Wenn er Danny, den zehnjährigen Sohn Satans, und dessen Mutter ausfindig macht und an einen heiligen Ort bringt, bricht er den Fluch und erlangt sein Seelenheil wieder. Wild entschlossen startet Johnny auf seinem Feuerstuhl in ein teuflisch gefährliches Abenteuer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Johnny Blaze/ Ghost Rider) Violante Placido (Nadya) Ciarán Hinds (Neue Gestalt des Teufels) Idris Elba (Moreau) Christopher Lambert (Methodius) Johnny Whitworth (Ray Carrigan) Fergus Riordan (Danny) Originaltitel: Ghost Rider: Spirit of Vengeance Regie: Mark Neveldine, Brian Taylor Drehbuch: Scott M. Gimple, Seth Hoffman, David S. Goyer Kamera: Brandon Trost Musik: David Sardy Altersempfehlung: ab 12