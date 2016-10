ProSieben 03:30 bis 03:50 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine kalte Dusche USA 2007 Merken Zwei ältere Damen leiden unter seltsamen Symptomen. Elliot und Carla wollen herausfinden, was ihnen fehlt. Doch dann stellt sich heraus, dass sich die beiden gegenseitig angesteckt haben. Ob Keith Elliots Wunsch erfüllt und ihr noch einmal einen Heiratsantrag macht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Neil Flynn (Der Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: John Inwood Drehbuch: Jannae Bakken Kamera: Richard Davis Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 16