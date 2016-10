Hochkarätig besetzte, actionreiche Krimikomödie mit spannendem Thrill. Ben Stiller geht mit illustrer Runde auf die Jagd nach den von seinem Boss veruntreuten Pensionsgeldern. Eddie Murphy gibt als Kleinganove den Aushilsgangstern dabei mehr oder weniger wertvolle Tipps für den riskanten Coup. Beste Unterhaltung garantiert!Josh Kovaks, Manager des Tower Hotels in New York, fällt aus allen Wolken. Börsenmogul Arthur Shaw, Besitzer des Wolkenkratzers mit Luxus-Appartments, hat die Anleger betrogen. Die Pensionsvorsorge seiner Serviceangestellten ist keinen Cent mehr wert. Josh plant einen riskanten Coup. Gemeinsam mit seinen Kollegen will er den Safe in Shaws Penthouse knacken. Kleinganove Slide soll ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Irgendwo müssen Shaws versteckte Dollar-Millionen doch zu finden sein! In Google-Kalender eintragen