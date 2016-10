ORF 1 20:15 bis 21:45 Trickfilm Ich - Einfach unverbesserlich 2 USA 2013 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Großartiges, höchst amüsantes, zweites Animationsabenteuer mit dem Ex-Schurken Gru, dessen munteren drei Töchtern und den knuddeligen Minions. Die bezaubernd schlagfertige Agentin Lucy Wilde braucht dringend Hilfe, um die Welt zu retten. Dass dabei auch Romantik ins Spiel kommen könnte, hätte sich wohl keiner gedacht. Visuell wie verbal - wird ein sensationelles Pointen-Feuerwerk nach dem anderen gezündet! Gru hat dem Bösen abgeschworen und kümmert sich liebevoll um seine drei Adoptivtöchter. Bis eines Tages Top-Agentin Lucy Wilde von der Anti-Verbrecher-Liga (AVL) auftaucht und ihn kurzerhand entführt. Grus Hilfe als Ex-Bösewicht wird benötigt, um einem fiesen Superschurken das Handwerk zu legen. Dieser hat ein Serum entwickelt, dass jedes noch so sanftmütige Wesen in ein unbesiegbares Monster verwandelt. Als plötzlich unzählige Minions verschwinden, ist es an Gru und Lucy, die Welt zu retten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Oliver Rohrbeck (Gru) Martina Hill (Lucy Wilde) Sarah Kunze (Agnes) Thomas Danneberg (Silas Ramsbottom) Peter Groeger (Dr. Nefario) Sonya Kraus (Shannon) Originaltitel: Despicable Me 2 Regie: Pierre Coffin, Chris Renaud Drehbuch: Cinco Paul, Ken Daurio Musik: Heitor Pereira