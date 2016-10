ProSieben 03:40 bis 05:20 Horrorfilm Daybreakers AUS, USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einer nicht allzu fernen Zukunft: Eine mysteriöse Seuche hat die meisten Erdenbewohner in Vampire verwandelt und es ist nur noch ein kleiner Rest Menschen übrig. Die Vampire haben die Zivilisation übernommen und auf ihre Bedürfnisse angepasst. Da sie nur durch menschliches Blut ihre Unsterblichkeit erhalten können, jagen sie nun die noch verbliebenen Menschen, um sie in sogenannten Blutfarmen zu halten. Es gibt allerdings auch Vampire, die diese Methode missbilligen, wie den Hämatologen Edward Dalton. Dieser weigert sich, das Blut der Menschen zu trinken, und versucht stattdessen, als Angestellter der Firma Bromley Marks einen Blutersatz zu entwickeln, damit die Menschen verschont bleiben und ihre Anzahl sich wieder erholen kann. Doch die Zeit wird knapp In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ethan Hawke (Edward Dalton) Willem Dafoe (Lionel 'Elvis' Cormac) Sam Neill (Charles Bromley) Harriet Minto-Day (Lisa Barrett) Claudia Karvan (Audrey Bennett) Michael Dorman (Frankie Dalton) Isabel Lucas (Alison Bromley) Originaltitel: Daybreakers Regie: Michael Spierig, Peter Spierig Drehbuch: Michael Spierig, Peter Spierig Kamera: Ben Nott Musik: Christopher Gordon Altersempfehlung: ab 16