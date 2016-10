ProSieben 01:05 bis 03:25 Actionfilm Warrior USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach seinem Dienst als Marine kehrt Tommy Conlon jetzt nach Hause zurück. Tommy möchte an einem Mixed-Marial-Arts-Wettkampf teilnehmen und bittet seinen Vater Paddy, einen ehemaliger Boxer, um Hilfe. In der Vergangenheit gab es immer wieder heftigen Streit zwischen Tommy und seinem Vater. Hilft das gemeinsame Training dabei, alle Konflikte beizulegen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hardy (Tommy Conlon) Nick Nolte (Paddy Conlon) Joel Edgerton (Brendan Conlon) Jennifer Morrison (Tess Conlon) Frank Grillo (Frank Campana) Kurt Angle (Koba) Kevin Dunn (Direktor Joe Zito) Originaltitel: Warrior Regie: Gavin O'Connor Drehbuch: Gavin O'Connor, Anthony Tambakis, Cliff Dorfman Kamera: Masanobu Takayanagi Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 16