ProSieben 03:40 bis 04:00 Comedyserie The Middle Der Sombrero USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Für das Jahrbuch müssen Fotos gemacht werden. Sue und Brad finden es lustig, sich mit einem Sombrero auf einer riesigen Kuh ablichten zu lassen. Axl ist entsetzt! Seine Mutter versucht, die Wogen zu glätten, doch schon bald ändern sich die Fronten und Frankie steht unter Beschuss. Als Brick eine Medaille in Sport gewinnt, freut sich Mike sehr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Brock Ciarlelli (Brad Bottig) Originaltitel: The Middle Regie: Melissa Kosar Drehbuch: Jana Hunter, Mitch Hunter Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman

