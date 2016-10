ProSieben 20:15 bis 22:50 Drama Blind Side - Die große Chance USA 2009 2016-10-17 08:15 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sein ganzes Leben verbrachte Michael Oher in verschiedenen Heimen. Immer wenn er zu einer neuen Familie geschickt wurde, lief er von seinem neuen Zuhause weg. Eines Tages begegnet er der Südstaaten-Hausfrau Leigh Anne Tuohy. Sie nimmt ihn in ihre Familie auf - und gibt dem Jungen eine Chance. - Sportlerdrama nach einer wahren Begebenheit mit Sandra Bullock, die dafür den Oscar erhielt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sandra Bullock (Leigh Anne Tuohy) Tim McGraw (Sean Tuohy) Quinton Aaron (Michael Oher) Kathy Bates (Miss Sue) Jae Head (S. J. Tuohy) Lily Collins (Collins Tuohy) Ray McKinnon (Burt Cotton) Originaltitel: The Blind Side Regie: John Lee Hancock Drehbuch: John Lee Hancock Kamera: Alar Kivilo Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 6