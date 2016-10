Sat.1 13:05 bis 14:50 Fantasyfilm Die Tochter von Avalon USA 2010 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Allies Familie zieht häufig um. Diesmal werden ihre Eltern, die Professoren für Mittelalter-Literatur sind, für drei Jahre an der Universität in Avalon lehren. An der Highschool lernt Allie schnell neue Freunde kennen und kann sogar im Leichtathletik-Team Fuß fassen. Als sie im Unterricht die Artus-Sage durchnehmen, stellt Allie bald fest, dass es in Avalon offenbar nicht mit rechten Dingen zugeht In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Britt Robertson (Allie Pennington) Gregg Sulkin (Will Wagner) Joey Pollari (Miles) Devon Graye (Marco) Molly C. Quinn (Jen) Don Lake (Allies Vater) Steve Valentine (Mr. Moore) Originaltitel: Avalon High Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Julie Sherman Wolfe, Amy Talkington Kamera: Thomas Burstyn Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 6