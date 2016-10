ProSieben 06:35 bis 08:00 Familienfilm Zwexies - Die Zwillingshexen zum Zweiten USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Teenager Alex und Camryn versuchen sich mit ihrem neuen Leben als Zwillingshexen zu arrangieren. Eines Tages erfahren sie, dass ihr im Schattenland des magischen Königreiches Coventry verschollener Vater noch am Leben sein soll. Gemeinsam machen sich die beiden unterschiedlichen Schwestern auf die Suche nach ihm ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tia Mowry-Hardrict (Alex) Tamera Mowry-Housley (Camryn) Kristen Wilson (Miranda) Patrick Fabian (Thantos) Pat Kelly (Karsh) Leslie Seiler (Ileana) Chris Gallinger (Demitri) Originaltitel: Twitches Too Regie: Stuart Gillard Drehbuch: Dan Berendsen Kamera: Manfred Guthe Musik: John van Tongeren