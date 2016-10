Robert Langdon, Professor an der Harvard-Universität und mit mittelalterlicher Symbolik bestens vertraut, stellt sein neues Buch in Paris vor. Bei der anschließenden Signierstunde erscheinen Polizeibeamte und zeigen ihm das Foto einer Leiche, die noch immer im Louvre liegt, um ihn nach seiner Meinung zu fragen. Langdon wird neugierig - und gerät bald selbst unter Tatverdacht In Google-Kalender eintragen