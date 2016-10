Sat.1 03:10 bis 04:40 Actionfilm Shaft - noch Fragen? USA, D 2000 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Schwarzer wird auf offener Straße aus offenbar rassistischen Motiven zu Tode geprügelt. Der Täter, Walter Wade Jr., kommt dank der Kaution frei und flieht in die Schweiz. Er kehrt zwei Jahre danach heimlich wieder nach New York zurück, um die einzige Zeugin des Mordes zu beseitigen. Für Detective John Shaft beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel L. Jackson (John Shaft) Vanessa Williams (Carmen Vasquez) Christian Bale (Walter Wade Jr.) Jeffrey Wright (Peoples Hernandez) Busta Rhymes (Rasaan) Dan Hedaya (Det. Jack Roselli) Toni Collette (Diane Palmieri) Originaltitel: Shaft Regie: John Singleton Drehbuch: Richard Price, Shane Salerno, John Singleton Kamera: Donald E. Thorin Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 16